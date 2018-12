Luis Vicente León criticó el uso de bots en las redes sociales

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, criticó a quienes se dedican a desprestigiar información que no les conviene mediante las redes sociales y aseguró que implementan bots.

“Ya empezaron los manipuladores a tratar de controlar información. Montan sus bots y sus loquitos a inventar pendejadas”, sentenció León mediante su cuenta en Twitter.

Por otra parte, sostuvo que en Venezuela no existen líderes opositores con respaldo popular relevante. “Cuando alguno aparezca, de dónde salga, lo vamos a mostrar sin limitación y sin sesgo”, expresó. Asimismo, pidió a los dirigentes que, en lugar de destruir a otros colegas, deberían construir una propuesta de unidad y buscar un líder que conecte.

