Luis Vicente León: El cambio no está en nombrar un presidente encargado

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, aseguró este miércoles que el cambio político en Venezuela no consiste en nombrar un presidente encargado, porque considera que el presidente encargado es una figura transitoria para convocar de inmediato elecciones presidenciales.

"Si eso se materializa, no quiere decir que Guiadó se quedó como presidente de la República, eso se toma interinamente, para convocar en 30 días una elección. Ese sería el paso constitucional, pero aquí no estamos hablando de temas constitucionales o legales estamos hablando de temas políticos y es distinto porque la comunidad internacional promueve el desconocimeinto de maduro y está muy alineada", dijo en una entrevista ofrecida en TVVenezuela Noticias.

León recordó que no es la primera vez que la Asamblea Nacional (AN) decreta el abandono de cargo y el vacío de poder. No es verdad que Maduro abandonó, lo que sí es verdad es que el evento que le da legitimidad de origen al presidente fue una elección cuestionada y que la oposición no reconoció“, sostuvo.

Aclaró que el 10 de enero ocurrió un cambio en la Asamblea Nacional y fue la de entregarle la presidencia del Parlamento a Juan Guaidó.

"Ese cambio en la presidencia de la Asamblea genera una oportunidad porque es un líder fresco, joven, distinto y nuevo que retoma esperanzas en una parte de la población“, dijo.

León reiteró que en el país no existe la posibilidad de un cambio político si no existe un líder que convenza al pueblo de que sí se puede generar ese cambio.

"No existe ninguna posibilidad de cambio sin ningún líder capaz que genere la idea de que sí se puede, porque eso también mueve a la población. Desde el punto de vista legal, la única manera de que Guaidó sea el presidente es que vaya a la AN decrete que él es el mandatario y después se juramente“, resaltó.

.@luisvicenteleon, presidente de @datanalisis: Guaidó puede ser muy famoso y se puede juramentar 10 veces, pero si él no puede convertir eso en la fuerza del poder, está muerto y olvidado #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/S6dVY6ZtmR — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

Presidente de @datanalisis, @luisvicenteleon: Los pasos básicos serían; que se produzca el cambio, la implosión y la negociación. No es un tema constitucional, el cambio se va a producir en una negociación política #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/Q6P9oGdiv2 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

.@luisvicenteleon: Las personas quieren el rescate de los derechos, quieren que se genere el momento de presión que rompa la gobernabilidad de Maduro y obligue a una negociación política que produzca un cambio #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/cuNEdEdnnY — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

.@luisvicenteleon: Guaidó está actuando correctamente, pero el gobierno a pesar de lo que ocurrió este fin de semana con el Sebin, también está actuando correctamente, que no significa que tenga éxito. El gobierno está tratando de desestimar a Guaidó. Por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/xl3VFNqVF0 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

.@luisvicenteleon: Si la convocatoria del 23 de enero no termina en el arranque completo de la motivación de la gente en la defensa de sus intereses, presionando para una negociación política, el evento va a morir #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/H0kdNWtsfD — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

.@luisvicenteleon, presidente de @datanalisis: Si ya se decidió lo que se va hacer el 23 de enero, de aquí hasta allá, se debe mantener activa la batalla, la lucha, la motivación y reunirse cara a cara con todo el país #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/LfR0JvETJf — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

.@luisvicenteleon, presidente de @datanalisis: Dentro de la oposición hay unos que le dicen que tiene que lograr la unidad para juramentarse y hay otros que dicen que debe juramentarse #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/VQl2UH6Bwv — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019

“Yo te puedo dar una lista de partidos institucionales de la Asamblea que no están de acuerdo en que Guaidó se juramente, porque creen que no es el momento” afirmó @luisvicenteleon, presidente de @datanalisis #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/lrqJIdEId6 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de enero de 2019