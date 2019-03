Luis Florido: En Venezuela no hay Estado de Derecho

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró este martes que en el país no existe un Estado social de derecho, puesto que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron de forma arbitraria a Roberto Marrero, jefe del despacho de la Presidencia de Juan Guaidó.

“Venezuela se constituye en un Estado social, de derecho y de justicia. Entrar en la casa de Roberto Marrero sin si quiera tocar el timbre o la puerta, porque pudieron hacerlo y decir ‘señor aquí venimos con una orden judicial’”, dijo Florido.

El parlamentario señaló que la Constitución “está fracturada” por Nicolás Maduro, quien viola los derechos humanos de los venezolanos.

"No nos acostumbremos a la violación de derechos, a que se nos vaya la luz, a que no haya ni curitas en los hospitales, a que no haya agua ni la falta de justicia, levantémonos con fuerza Venezuela", expresó Florido.

“Ya van más de 150 horas del secuestro de nuestro hermano Roberto Marrero”, recordó.

Marrero fue detenido, durante la madrugada del día jueves, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando se encontraba en su vivienda.

La audiencia de presentación del jefe del despacho de Guadió iniciaría el lunes a las 8:30 pm; sin embargo, fue diferida para este martes luego del segundo apagón que afectó a parte del territorio nacional.

Durante la sesión ordinaria los parlamentarios discutirán en un acuerdo para rechazar la persecusión en contra del diputado Sergio Vergara y la detención arbitraria de Marrero.

