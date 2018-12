Luis Florido habló a quienes critican labor de la AN

Luis Florido, ex presidente de la Comisión de Política Internacional de la Asamblea Nacional (AN), rechazó las críticas en contra de este organismo por no haber nombrado un presidente provisional en sustitución de Nicolás Maduro.

“La AN nombró 13 magistrados principales con la legitimidad conferida en la CRBV, fueron perseguidos, luego exiliados”, indicó el político mediante su cuenta de Twitter.

Por otra parte, habló sobre la situación de Freddy Guevara, quien tiene más de un año a resguardo en la embajada de Chile y de Juan Requesens, quien tiene 137 días preso.

“La AN está resteada para desconocer a Nicolás Maduro el 10 de enero. ¿Más?”, finalizó.