Luis Florido habló de su parentesco con Delcy y Jorge Rodríguez

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional, se pronunció este miércoles sobre los vínculos familiares entre él y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

“En el caso de los hermanos Rodríguez es un accidente en el sentido de que mi abuelo fue una persona que tuvo más de 40 hijos, pero no los considero familia”, indicó Florido en una entrevista para Circuito Éxitos.

Florido indicó que los familiares que tienen su apellido siempre se reencuentran. Sin embargo, indicó que no tiene relación con los hermanos rodríguez porque “el vínculo es consanguíneo”, sentenció.

“Mi parentesco con los hermanos Rodríguez es consanguíneo, pero no los considero familia porque no he compartido con ellos, de hecho, yo conocí a Delcy durante las negociaciones y no me dio la cara” @LuisFlorido en #ShirleyRadio. pic.twitter.com/W8r6Op5Vfb