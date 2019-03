El periodista venezolano Luis Carlos Díaz fue excarcelado la noche de este martes de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"Entenderán que no podemos declarar. Tengo mil historias, pero por ahora no podemos decir nada. No me había enterado de nada hasta que ahora me dijeron que incluso Bachelet se pronunció. Gracias a todos ustedes, viva el periodismo venezolano, vivan los infociudadanos. Espero poder seguir haciendo periodismo", dijo Díaz a las afueras de El Helicoide junto a su esposa Naky Soto.

Los comunicadores y defensores de derechos humanos presentes para recibir a Díaz lo recibieron con aplausos y vitores.

A Díaz le imputaron el cargo de instigación a delinquir y le dictaminaron prohibición de salida del país, régimen de presentación cada ocho días de forma extendible y prohibición a declarar públicamente.

La audiencia a Díaz fue efectuada a cargo del juez Freddy Pérez en el Tribunal 31 de Control de Caracas, y se conoció que fue acompañado por un abogado del Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), a quien le prohibieron también dar comentarios a la prensa sobre el caso.

La tarde de este lunes Díaz fue detenido en las adyacencias de los Campos de Golf de Valle Arriba, municipio Baruta. La Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la aprehensión del periodista.