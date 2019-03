Luis Carlos Díaz agradeció por el apoyo brindado durante su detención

El periodista Luis Carlos Díaz se pronunció este sábado desde su cuenta de Twitter luego de ser excarcelado.

"Gracias a todos los que reclaman por quienes no pueden hacerlo. Gracias por ser red y estar ahí. Seguimos", escribió Díaz.

Tras su detención y posterior allanamiento de su residencia, su esposa Naky Soto se dirigió el pasado martes a la dese de la Fiscalía en Parque Carabobo (Caracas), para exigir la liberación de Díaz. Periodistas y sociedad civil también estuvieron en el lugar para acompañar la petición.

"Sabía que no estaba solo. En los momentos oscuros sabía que no estaba solo. Cuando solo era dueño de mi próxima respiración, o cuando no, sabía que no estaba solo", agregó.

Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa condenaron la detención del periodista. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos en la ONU también expresó estar "profundamente preocupada" por el hecho.

Díaz fue excarcelado con medidas cautelares el pasado martes en la noche. Se le imputaron los cargos de instigación a delinquir, por lo que tiene prohibición de salida del país, régimen de presentación cada ocho días de forma extendible y prohibición a declarar públicamente sobre el caso.

Al periodista se le pretendió inculpar por el apagón que afectó a todo el territorio nacional el jueves 7 de marzo.