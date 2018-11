Luis Almagro pidió sanciones más fuertes contra el gobierno venezolano

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que la crisis humanitaria en Venezuela es la primera que se registra con tanta magnitud en la historia de Latinoamérica desde hace 50 años.

"La escasez de medicamentos, la precariedad absoluta del sistema de salud entre otras medidas lamentables tomadas por un gobierno ilegitimo y totalitario, si bien no es la primera vez que ocurren, es de una escala que no se vivía desde hace por lo menos 50 años y de una celeridad inédita en el continente. La semana pasada Naciones Unidas indicó que el éxodo venezolano ya alcanza los tres millones de personas, casi la población total del Uruguay, y los pronósticos indican que si no hay cambios, el año que viene el éxodo aumentará", afirmó Almagro para el diario El Observador.

El representante indicó que muchos venezolanos fueron expulsados del país a través del hambre o de la persecución política por lo que la Secretaria General de la OEA ha puesto a disposición todas las herramientas para cooperar con Venezuela.

"La OEA ha hecho lo que debería hacer. Y creo que es el camino, sanciones cada vez más fuertes, sanciones que afecten al gobierno, sanciones que afecten a la dictadura y que definitivamente le tuerzan el brazo para una solución institucional que el país necesita. El camino es democrático y el camino es en función de los instrumentos jurídicos que tenemos", expresó el secretario general de la organización.

