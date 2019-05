Luis Almagro: Debemos ver cómo se sale de la dictadura en Venezuela

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró que en Venezuela debe existir una estrategia para lograr un cambio político. Rechazó las conversaciones que se realizaron en Noruega entre representantes de Juan Guaidó, presidente interino de la República, y Nicolás Maduro.

"A mí me llamó un poco la atención el tema Noruega, primero porque esto no es un conflicto, esto es una dictadura y se trata de cómo se sale de una dictadura, no de cómo se media en un conflicto. Entonces, ese acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado, porque esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es cómo se sale de una dictadura", dijo Almagro en una entrevista para Infobae.

Almagro resaltó que es necesario devolver las garantías en el país y que se deben detener las violaciones de los derechos humanos. Sostuvo que la negociación con Maduro debe ser diciendo: "Usted no es presidente legítimo, tiene que dejar el poder".

"Esa es la respuesta que se necesita para llegar a una solución al tema. Sobre la base de que Maduro es todavía un presidente legítimo no van a resolver ni la crisis humanitaria, ni la crisis migratoria, ni las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino que, al contrario, se van a reforzar. Ayer de nuevo hubo pérdida de vidas… entonces verdaderamente es improcedente", lamentó.

