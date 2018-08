Los videos sobre el “atentado” en contra de Maduro en la Av Bolívar

El sábado, el presidente Nicolás Maduro fue desalojado abruptamente de un acto oficial en el centro de Caracas, tras una fuerte detonación durante un desfile militar.

Los soldados que asistieron a la conmemoración rompieron filas y corrieron en varias direcciones, antes de que la transmisión en cadena nacional fuese interrumpida. Los voceros del gobierno, minutos más tarde, informaron al país que se trató de un atentado en contra del presidente. Presuntamente explotaron dos drones que trasladaban una carga del explosivo C4.

A continuación, algunos videos recopilados sobre lo que sucedió en la avenida Bolívar de Caracas durante el acto presidencial.

El periodista Alvaro Algarra reportó desde el lugar de los hechos.

El periodista y ex preso político Carlos Julio Rojas realizó un recuento del presunto atentado, que se registró este sábado en el acto militar. “Vimos cómo los militares con traje de gala corrieron despavoridos. Sabemos que no fue una bombona de gas porque la onda expansiva no es tan fuerte”, explicó.

Eye witness at bldg where there allegedly was a gas leak yesterday when Maduro speech was interrupted, says he saw a drone approaching the building and that when it hit,took a second to explode. He was hit with a particle and injured. He took his asphyxiated partner to hospital. pic.twitter.com/E1eqJnb5D2