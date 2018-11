75% de los venezolanos exige unidad en la oposición

El Frente Amplio Venezuela Libre presentó el lunes una propuesta de la lucha unitaria hacia un gobierno de transición y la reinstitucionalización de Venezuela, y exigió a los dirigentes de la oposición estar a la altura del momento que vive el país. Lo mismo exigen siete de cada diez venezolanos que demandan la articulación y la orientación de los partidos opositores para enfrentar la crisis, indica la encuestadora Hercon.

El politólogo Luis Salamanca señaló que no existe una dirigencia política a la altura de la demanda del país. Considera que los venezolanos se encuentran huérfanos de liderazgo. “Ni el gobierno gobierna, ni la oposición se opone”, expresó.

A su parecer, la dirigencia no transmite direccionalidad y no tiene capacidad de conducción. “La oposición ha perdido la característica de ser el motor del cambio político; lo que han hecho es dispersarse. Hay una crisis de conducción, falta una estrategia y un mensaje común”, expresó.

“Después del 20 de mayo ofrecieron una mayor ofensiva, pero lo que vino fue la balcanización”, dijo Salamanca. Indicó que existe una “catástrofe social” que la gente desea enfrentar democráticamente, pero los partidos que podrían impulsar un cambio político dan respuestas desarticuladas.

Esa opinión coincide con el estudio de Hercon Consultores. Su director, Marcos Hernández López, explicó que 77% de los ciudadanos espera un cambio de gobierno o una transición. No obstante, 48% cree que mientras la oposición no esté unida y no tenga un discurso coherente, eso será imposible.

Precisó que los opositores, y quienes no militan en ningún partido, esperan una mayor articulación tanto de las organizaciones políticas que integraban o no la Mesa de la Unidad. Considera que la presentación del lunes de un manifiesto por parte del Frente Amplio se trata de una “buena intención para unificar a los sectores políticos para enfrentar al gobierno de Maduro, pero es necesario que la propuesta cale en los estratos C, D y E de la sociedad –que representan 75% de la población– para que la gente actué y se una a ellos.

El informe de Crisis Group sobre la oposición venezolana señala que la reunificación se complica aún más por la relación, cada vez más difícil, entre los dirigentes opositores que están en Venezuela y los que están en el exilio.

“Las encuestas muestran que hasta ahora el Frente Amplio ha sido visto simplemente como una versión ampliada de la MUD, y algunos dirigentes admiten que la relación interna entre los representantes de la sociedad civil y los partidos de la oposición ha sido difícil. Ninguno de los dos confía plenamente en el otro”, señala el informe.

El politólogo Ángel Álvarez opina que el Frente Amplio es “inocuo”. Duda de que las acciones que se ejecuten desde esa instancia tengan consecuencias, debido a que la estrategia (electoral o insurreccional) carece de estructuras y recursos para ser llevadas a cabo. Sostuvo que el impacto e importancia de esa coalición son muy bajos.

“La oposición es meramente declarativa porque el centro de gravedad del poder no está en las instituciones ni en la sociedad, sino en factores internacionales y en los sectores armados del país”, dijo. Apuntó que son esos sectores los que pueden tomar decisiones que propicien cambios; sin embargo, Salamanca considera que la oposición debe articularse, y presentar una estrategia unitaria y de calle para exigir elecciones con mínimas condiciones de competitividad, frente a las condiciones actuales y la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero, que se hace sin el reconocimiento internacional y el desconocimiento de una parte del país.