En los sectores populares las protestas son políticas

Las protestas del lunes tuvieron como motivación el reclamo de derechos políticos como las que sucedieron en 2017, pero la diferencia es que la mayoría ocurrió en el oeste de la ciudad, en el municipio Libertador y sus alrededores, una zona que usualmente no manifiesta por estas razones.

Lo que se vivió el lunes en el área metropolitana de Caracas podría recordar las protestas de 2017, sobre todo por el olor a gas pimienta que quedó en el ambiente y los heridos por perdigones. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó manifestaciones y barricadas, que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad antimotines, por lo menos en 30 sitios.

Marco Antonio Ponce, director del OVCS, aclara que el oeste de Caracas no ha dejado de protestar. “Durante 2018 tuvimos un número récord de más de 12.000 manifestaciones y la mayoría en zonas populares de la capital, también en el interior del país, pero por reivindicaciones sociales, por los servicios públicos o por el salario. Esta vez fue diferente; fueron consignas políticas las que se escucharon”, aseguró.

Las manifestaciones, cierre de calles y quema de basura comenzaron al principio en apoyo a los guardias nacionales que decidieron sublevarse en el comando de ese componente militar ubicado en San José de Cotiza. “Lo que acabamos de ver son protestas en sectores populares exigiendo derechos civiles y políticos. Claramente se observa que están exigiendo la salida de Maduro. Es muy probable que para los próximos días sigamos observando este tipo de acciones que van a tener como principales protagonistas a los sectores populares, porque los vecinos, junto con los trabajadores, como todo el país, son los que están sufriendo”, manifestó.

“Nos sentimos apoyados cuando los guardias nacionales salieron diciendo que apoyarían al pueblo”, narró Carmen Marcano, residente de Cotiza, que fue herida por perdigones el lunes. “¡Fuera Maduro!, era lo que exclamaba la gente. Fue horrible. La policía disparando y los gases lacrimógenos por todos lados. Tuve que meter a mis nietos en el baño”, describió a la AFP Dinora de Longa, vecina de Los Mecedores.

Siete personas heridas de perdigón fueron ingresadas en el Hospital Vargas, que también sufrió los embates de la represión, pues hasta ese sector de San José llegaron los gases lacrimógenos. Cinco pacientes que ya estaban en el centro de salud sufrieron complicaciones respiratorias, de acuerdo con la información del médico residente Carlos Prosperi.

Se espera alta participación en la marcha

Todo indica que la asistencia a las movilizaciones que se organizaron para hoy en todo el país será masiva. Eso se desprende de los resultados de una encuesta telefónica que realizó entre el 15 y el 19 de enero la empresa Hercon Consultores. La muestra fue de 1.000 personas en todo el ámbito nacional y de todos los estratos sociales, y los resultados indican que 70,1% está dispuesto a participar en las manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional. Los que dijeron que no asistirán alcanzaron 16,8% y 13,1% no sabe o no contestó.

En este estudio telefónico también se consultó sobre el apoyo a los acuerdos de la Asamblea Nacional que incluyen la declaratoria de usurpación de Nicolás Maduro y la Ley de Amnistía. 68,8% calificó estas declaraciones como positivas y 15% las consideró negativas. El resto no contestó.