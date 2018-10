Lorent Saleh: Santos colaboró con el gobierno de Venezuela

Lorent Saleh, ex preso político en el exilio, afirmó que el gobierno del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, a quien acusó de haberlo entregado al gobierno de Venezuela, colaboró con el gobierno de Nicolás Maduro.

Saleh, quien fue liberado luego de estar recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide por cuatro años, indicó que la decisión de deportarlo de Colombia fue tomada por Santos.

“Fue totalmente una decisión presidencial, de hecho a mi quien me detiene es Inteligencia colombiana y ellos me hicieron saber que era una decisión de Santos”, indicó Saleh durante una entrevista a CNN en Español

El venezolano afirmó que los funcionarios de la policía nacional de Colombia sabían del trabajo que él realizaba para denunciar el ocultamiento de las víctimas del terrorismo.

“Me pedían perdón y disculpas yo les decía ‘¿cómo ustedes me están entregando, ustedes saben lo que me espera, porque me entregan a la dictadura de mi país?’ Fue claramente una decisión del presidente Santos, en medio de esas sociedad que él tenía con el presidente Nicolás Maduro para tener calmada a la guerrilla en medio de ese proceso de paz”, aseveró Saleh.

El ex preso político detalló que el “proyecto personal político de Santos chocaba con el interés de la causa venezolana, de la libertad y la democracia por eso el para llegar a su nobel de paz le sirvió a la dictadura, ocultó miles de crímenes que se habían cometido en la frontera colombo venezolana y a última hora quiso tratar de lavarse un poco la cara”.

El venezolano detalló que si tuviera al frente al Santos le diría que le diga al mundo la verdad. “Yo no sabría qué decirle, le pediría es que diga la verdad, que sea honesto, que sea caballero y que le diga al mundo la verdad. Todo lo que él ocultó, todo lo que apoyó de la dictadura en Venezuela. Santos tiene un nobel de la paz, pero también tiene un gran peso sobre sus espaldas por todo lo que ha pasado", indicó.