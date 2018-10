Lorent Saleh: Me presionaban para que declarara en contra de la oposición

Lorent Saleh, ex preso político venezolano, reveló este martes que durante su detención fue presionado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para que grabara videos en contra de dirigentes opositores

“Estuve sometido, durante un periodo prolongado, a una fuerte tortura blanca con el objetivo de que yo hiciera videos o declaraciones en contra de sectores de oposición y personas inocentes. Yo me negué en todo momento porque no me podía prestar para eso”, indicó Saleh durante una entrevista a CNN en Español.

El ex preso político comentó además que durante su reclusión pensó que la muerte era una alternativa para terminar con los maltratos a los que era sometido.

“Estaba solo en La Tumba y estaba sometido a unas presiones fuertes. Llega un punto donde te lastiman y te golpean tanto que tú dices ‘bueno ¿hasta cuándo van a seguir? O ustedes acaban con esto o yo acabo, mátenme entonces pero no sigan con esto’”, añadió.

Con información de CNN en Español