Lorent Saleh indicó que pensó quitarse la vida por las torturas que sufrió

Lorent Saleh, ex preso político, reconoció este sábado que pensó en suicidarse en varias ocasiones porque era el único “mecanismo de defensa” de para hacer frente a años de torturas.

Saleh llegó este sábado al aeropuerto de Madrid acompañado de Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado español de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, en un vuelo procedente de Caracas. El dirigente estudiantil fue llevado al pabellón de las autoridades para realizar gestiones y comprobar su estado de salud antes de salir a la terminal de llegadas.

"No me lo creo, no me lo creo, estoy en libertad", dijo a su madre por teléfono, luego de ser recibido entre aplausos por aproximadamente 50 venezolanos, dos diputados de la Asamblea Nacional y Beatriz Becerra, vicepresidenta Subcomisión DD HH del Parlamento Europeo.

Saleh, preso político desde septiembre de 2014, fue enviado a España como parte de un plan de reconciliación que promueve el gobierno de Nicolás Maduro, que explicó que decidieron su excarcelación por riesgo de suicidio.

“Simplemente me llamaron, me sacaron de la celda y me dijeron que iba a iniciar un nuevo proceso en mi vida pero no sabían qué era; me montaron en un patrulla y me llevaron al aeropuerto”, dijo el dirigente estudiantil.