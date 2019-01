Lorent Saleh: "Esta transición no la detiene nada" en Venezuela

El ex preso político Lorent Saleh pidió, este lunes desde Costa Rica, mayor acción de la comunidad internacional para impulsar la transición democrática en Venezuela.

Saleh, activista estudiantil y de derechos humanos que estuvo preso cuatro años en el país desde 2014 y 2018, se encuentra en Costa Rica para reunirse con autoridades políticas, de gobierno y con el ex presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

"Este proceso de transición que se inició no se va a detener. No lo va a detener nada ni nadie, puede durar semanas, quizás meses, pero no se va a detener porque esto no depende de un proceso electoral, de que la gente esté en la calle o no; se trata de restablecer el orden constitucional", declaró Saleh.

Sobre las fuerzas armadas venezolanas, aseguró que han sido "leales a la tiranía", pero que en la actualidad están debilitadas y muchos de sus agentes han decidido soltar las armas y no seguir las órdenes Nicolás Maduro.

El activista venezolano, asilado en España, destacó que buena parte de la comunidad internacional desconoció al gobierno de Nicolás Maduro en su segundo mandato, pero pidió más acción de los países, como por ejemplo establecer sanciones a funcionarios del gobierno.

Saleh asegura que funcionarios de Maduro tienen cuentas bancarias y propiedades en diversos países, por lo cual se hace urgente que se interpongan sanciones.

"Las violaciones a los derechos humanos no vienen de Nicolás Maduro para acá, esto tiene más tiempo. Lamentablemente esto no hubiese tomado estas dimensiones, no hubiese llegado tan lejos como llegó el crimen de Estado, si la comunidad internacional no hubiera callado por tanto tiempo", expresó.