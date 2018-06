Lilian Tintori acompañó a Gilber Caro al Urológico San Román

Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, acompañó a Gilber Caro al Urológico San Román luego de que el tiempo de reclusión afectara el estado de salud del diputado.

Tintori aseguró que los familiares de quienes aún son presos políticos se mantendrán en la lucha para que queden en libertad.

“La dignidad no se negocia, la libertad no se negocia. Se gana, se lucha, se pelea. Todos los familiares de presos políticos seguiremos luchando hasta el final, hasta que no haya ni un preso político en Venezuela”, aseguró.

Asegura que la cifra de presos políticos es alta y espera que todos sean liberados. “Espero que liberen a todos los presos políticos en Venezuela, la cifra es muy alta”, dijo.