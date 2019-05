Líder del colectivo de La Piedrita amenazó a Guaidó

Valentin Santana, líder del colectivo La Piedrita, aseguró que no permitirá que el presidente interino de la República, Juan Guaidó, ingrese al 23 de Enero.

“Yo no lo subestimo (a Guaidó), yo no. Lo que sí te puedo decir es que a territorio nuestro no entra, que ni se le ocurra. Aquí a La Piedrita no entra”, afirmó Santana durante una entrevista con CNN en español.

Advirtió que está dispuesto a defender su “revolución” con el uso de las armas en caso de ser necesario.

“Estoy dando la cara, sin capucha. Yo voy a defender mi patria, yo voy a defender mi revolución con esto", agregó mientras sostenía un rifle de asalto.