Vente Venezuela confirmó este lunes la liberación del abogado Alfredo Coronil Hartmann, tras permanecer varias horas retenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) este domingo.

Varios dirigentes de la oposición denunciaron la detención del abogado y polítólogo por parte de funcionarios del Sebin.

“La arbitraria detención de Coronil Hartmann confirma la desesperación de la dictadura, que busca aterrorizar a la ciudadanía para que reprima su rechazo a esta barbarie que hunde a Venezuela en la más espantosa tragedia de su historia”, comentó en su cuenta de Twitter Antonio Ledezma.

El abogado y político expresó via Twitter que se encuentra bien y que se pronunciará via Periscope luego de su liberación. "Después de una larga noche, me encuentro ya en casa. En breve les hablaré por periscope. Siempre adelante!" expresó Coronil Hartmann vía Twitter.

