Lester Toledo: No vamos a parar hasta que Maduro salga del poder

“No nos vamos a detener hasta que Nicolás Maduro salga del poder”, indicó Lester Toledo, responsable internacional de Voluntad Popular.

Desde una oficina en Bogotá, donde se encuentra en este momento, conversó por teléfono con El Nacional. La entrevista exploró tres temáticas: la situación política del país, la ayuda humanitaria y el entorno del presidente encargado, Juan Guaidó.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno chavista, lo acusó de ser una de las personas más importantes de lo que llama una trama de conspiración.

“No se trata solo de lograr la liberación de los presos políticos, que es una misión muy importante, lo que tiene que volver es la libertad y la democracia a Venezuela”, afirmó.

Toledo es abogado, miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular. Nacido en Maracaibo en 1983, está en el exilio desde 2016. Es el responsable internacional de la tolda naranja y encargado de coordinar el proceso de ayuda humanitaria.

“A Roberto Marrero lo tienen secuestrado”, aseguró sobre la detención del jefe del Despacho de la Asamblea Nacional ocurrida el 21 de marzo.

“Es un ataque indirecto al presidente y si creen que con eso nos van a amedrentar están muy equivocados. Tenemos muy claro hacia dónde vamos”, manifestó.

“Cada arremetida lo que hace es acelerar la salida de Maduro porque apresura los tiempos. Yo agradezco el respaldo de la comunidad internacional, pero esto apenas empieza”, recalcó.

—¿Van a seguir las sanciones?

—El régimen de Maduro se va del poder. Comenzó un proceso de cambio irreversible, no hay marcha atrás. Las sanciones y la presión diplomática y financiera no están sino empezando. Ahora es cuando viene la candela. Se va a asfixiar todo el músculo financiero de la dictadura. Eso tiene que venir acompañado de una ruta nacional en la que todos los ciudadanos se involucren. Esto lo logramos juntos, con la presión de la comunidad internacional, con las sanciones, con el cerco financiero, el diplomático y la presión interna. Creo que Maduro no aguanta esta pela. Nosotros pensábamos que estaría dispuesto a negociar su salida del poder de una forma menos traumática, pero bueno ha decidido que sea por las malas y esta pelea es peleando.

—​¿Entonces están dispuestos a negociar?

—Estamos dispuestos a una negociación política, siempre y cuando tenga una agenda muy clara, que es la salida de Maduro del poder y el cese de la usurpación. Para lograr ese objetivo estamos dispuestos a negociar, lo que no vamos es a cometer los errores del pasado e ir a falsos diálogos.

—¿Es una solución que los marines invadan el país?

—Eso no es soplar y hacer botellas. Con ese tema hay que ser muy responsables. Pedir el apoyo de una misión militar es algo que no confirmamos ni negamos, aunque incluso descartarlo casi que es ilegal porque está en la Constitución. Ahora bien, nosotros estamos operando una vía política, una ruta de cambio y una ruta diplomática con la comunidad internacional y en ese sentido tenemos todas las opciones abiertas. Ojalá esto no llegue allá y podamos construir una salida.

—¿Hay sectores más radicales que afirman que esto se desinfló?

—Yo pienso todo lo contrario. En apenas dos meses hemos desmontado una dictadura de 20 años vinculada con ilegalidades, con apoyos internacionales, que maneja una asamblea paralela y que en su momento parecía que tenía el control absoluto del país. El presidente Guaidó ha reconstruido las capacidades, aglutinado sectores, tiene a todos los partidos de la oposición alineados, tiene un liderazgo único y una ruta única que hace años la oposición no tenía. En dos meses les quitamos la comunidad internacional, la mayoría de los votos en la Organización de Estados Americanos, tenemos el control de Citgo y de muchos activos de la nación, así como la representación en el BID, y pronto tendremos las del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ya hay quiebres en algunos sectores del régimen que evitaron que Guaidó fuera detenido. En dos meses hay que ver lo que se ha hecho. Lo que recomiendo es que vean la película completa en su justa dimensión.

—¿Qué decirle a quienes les gana la desesperanza?

—Vamos bien, lo estamos logrando, lo estamos arrinconando, cada día tienen menos caminos, menos acceso a recursos y menos apoyo político. Gente que históricamente fue clave en el chavismo reconoce a Guaidó. Ellos cada día pierden más fuerza y Guaidó gana más respaldo interno y externo. Este año es el año del cambio y tenemos que seguir empujando. Después de 20 años es un milagro lo que Guaidó ha hecho.

—¿Por qué más allá de Hugo Carvajal y Carlos Rotondaro no ha habido declaraciones de gran calibre en el mundo militar?

—Los militares que manejan tropa y que tienen un alto rango nos hacen más falta y son más útiles dentro que fuera. No tenemos interés en montar una fuerza militar paralela en el exilio. Lo que queremos es que la Fuerza Armada Nacional Boliviariana dé el paso correcto.

—¿Dentro de la FANB se está dando un quiebre?

—Sin ninguna duda, por eso el terror y la represión interna. El quiebre es interno y es una olla de presión que no sé cuánto tiempo más van a poder controlar. Esta dictadura se cayó, lo que están es comprando tiempo. Aquí la discusión no es si se van o no, sino cuándo.

—¿Qué va a pasar con la ayuda humanitaria?

—Entramos en una nueva fase. Se están haciendo importantes entregas. La ayuda humanitaria es una realidad, está llegando, lo relevante no es cómo ni por dónde sino a quién le llega, que es a los venezolanos más necesitados.

—¿Cuánta ayuda se ha recolectado?

—Ya recibimos 1.500 toneladas, pero los ofrecimientos son gigantescos. Solo en la cumbre para ayuda humanitaria que se hizo en la OEA hace tres semanas, se hicieron compromisos por más de 124 millones de dólares.

—¿Cuántos países se han manifestado?

—Los que efectivamente han entregado ayuda son 14 países.

—¿Cómo llevan ustedes el control de todo este dinero? ¿De qué manera garantizan la transparencia en las finanzas?

—Hasta ahora nosotros ni ninguna delegación ha dado ni un centavo de dólar en efectivo. Ellos anuncian públicamente las donaciones y las hacen efectivas a través de las agencias de cooperación internacional, que son las que reciben los fondos y compran alimentos no perecederos, insumos médicos y kits de higiene, y los trasladan a Cúcuta o a Brasil. Ellos anuncian el compromiso y dan la cifra en millones de dólares en cosas que compran. No es que le dan un cheque a Toledo o le mandan un maletín de plata a Guaidó. Por si algún país quería hacer una donación en metálico se creó en la OEA un fondo humanitario y la información que tengo es que no hay nada allí. Otras empresas nos han dicho que harán efectiva la ayuda humanitaria una vez que cese la usurpación.

—¿Hay corrupción o manejos irregulares en el entorno de Guaidó?

—El que tenga pruebas de un hecho de corrupción o de vinculación en ilícitos de alguien del entorno del presidente, que las saque. Nosotros somos los primeros interesados. Los que yo conozco que tienen cargos formales son gente proba, honesta e intachable.

—¿Garantiza que hacen continua revisión del entorno del mandatario?

—Yo no soy quién para revisar a quienes rodean al presidente, allí hay unas instituciones, un procurador para que esté pendiente.

—¿Responde por la transparencia de su gestión?

—Claro. Estoy rodeado de personas que tienen muchos años trabajando conmigo y meto las manos en el fuego por ellos.