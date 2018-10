Lester Toledo: Los venezolanos esperamos el fin de la dictadura

Lester Toledo, coordinador internacional de Voluntad Popular, indicó que las sanciones que se le han aplicado a diversos funcionarios del gobierno venezolano deben incrementarse hasta acabar con la “dictadura” en Venezuela.

“Las sanciones que se han emitido desde el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos han demostrado ser herramientas efectivas para neutralizar los desmanes del gobierno de Nicolás Maduro y su entorno, por ello queremos que se ejerza mayor presión y aumento de las sanciones, en ningún caso rebajarlas”, dijo Toledo.

Se refirió al diálogo por el que apuesta José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español, e indicó que bajo las condiciones por las que atraviesa Venezuela, esa no es una opción y destacó que si se da un diálogo, el gobierno venezolano tomaría un respiro.

Toledo se refirió a la salida de Lorent Saleh, ex preso político, a España, sin embargo sostuvo que las condiciones del país no han cambiado y aseguró que el gobierno no muestra ningún indicio para enmendar la situación actual del país. Aseguró que los venezolanos esperan es que termine el gobierno de Nicolás Maduro.

“El verdadero gesto que todos los venezolanos esperamos es el fin de la dictadura y la única negociación que tiene cabida con la dictadura es la de su salida”, expresó Toledo.

Con información de nota de prensa.