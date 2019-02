Leopoldo López Gil: No hay solución civilizada con bárbaros como Maduro

Leopoldo López Gil, padre del preso político Leopoldo López, rechazó este lunes la propuesta del grupo de contacto establecida por la Unión Europea para lograr una salida pacífica en el país e indicó que "no hay salida civilizada con bárbaros".

"Cada 24 horas que recibe es oxígeno que no merece. Pero para países que aún necesitaban comprobar la falsedad de su intención de diálogo, tal vez eran necesarios. Ya no hay justificación para pedir un día más. Los tres meses que algunos sugieren para un acercamiento, no. La única solución son elecciones libres", dijo Gil en una entrevista ofrecida al portal ABC.

Aseguró que espera que su hijo y todos los presos políticos tengan garantías para participar en unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela.

"Todo el que constitucionalmente sea válido, debería participar. No debe haber un solo político inhabilitado ni un solo preso político. Que puedan hacerlo todos, no solo mi hijo. Hay más de 300 presos políticos y desde el 23 de enero ha habido 900 detenciones y más de 50 muertos", señaló, y opinó que, de ser constitucional y de su preferencia, Guaidó también podría participar en unos comicios generales.

López también instó al gobierno de España a liderar los esfuerzos internacionales para ejercer presión sobre Nicolás Maduro.

"(Mucho depende) de la presión internacional. Llamo a España a tomar la iniciativa. Ya que Maduro se empeña en que es una maniobra del «imperio del norte», a lo mejor debe pedirse a España que ayude a sus hermanos venezolanos", dijo, y agregó que la ayuda internacional entrará "en criollo, a trocha y mocha. Por las buenas o por las malas".

