Ledezma: Venezuela no verá luz hasta que se la apaguemos a Maduro

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, indicó este lunes por la tarde que la “gran ayuda humanitaria es la intervención humanitaria”.

“Hasta que ‘no le apaguemos la luz a Maduro’, Venezuela no verá ni comida, ni medicinas, ni gas, ni seguridad, ni paz, ni luz, ni nada”, dijo el abogado venezolano por Twitter.

Aseguró que el artículo 187, numeral 11, de la Constitución es un compromiso de los Estados miembros de la Organización de la Naciones Unidas para prevenir "genocidios, crímenes guerra y de lesa humanidad".

La declaración fue publicada en la red social durante un apagón que afectó este lunes a más de 14 estados del país.

Hasta que "no le apaguemos la luz a Maduro", Venezuela no verá ni comida, ni medicinas, ni gas, ni seguridad, ni paz, ni luz, ni nada...

No nos engañemos, la gran "ayuda Humanitaria" es la Intervención Humanitaria, el R2P y art. 187#11CN. Lo demás es retórica.#VzlaExige187Ya pic.twitter.com/m0QkwMqd61