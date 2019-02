Ledezma reveló la propuesta que le hizo Juan Guaidó

Antonio Ledezma, dirigente político en el exilio, reveló este marte que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, le propuso ser el embajador del país en Madrid, España.

"Me sugirió de bueno voluntad que y yo dije que no, pero me dispuse a ser un vocero de Venezuela internacionalmente junto a otos compañeros", dijo el político exiliado durante una entrevista para la emisora española SER.

Ledezma rechazó la iniciativa del mandatario y que, en su lugar, estaría dispuesto a realizar las gestinoes internacionales necesarias para encaminar la salida de la crisis del país.

"Yo no quiero liderar ninguna película, pero le dije que puedo trabajar por toda Europa o moviéndome por el mundo como ya se ha hecho", señaló.

Durante la entrevista, discernió que la dualidad entre los diplomáticos en otras regiones del mundo se diferencia legalmente por el reconocimiento de los gobiernos con repecto al mandatario nacional, como el caso de España con Juan Guaidó.

Con información de SER