Ledezma: No podemos esperar que nos auxilien si no lo pedimos

Antonio Ledezma, político venezolano en el exilio, reiteró su llamado a la aplicación del principio de Responsabilidad para Proteger (R2P) y la intervención humanitaria en Venezuela, los cuales considera necesarios para el país.

"En Venezuela se debe aplicar el artículo 187, númeral 11 de la Constitución para pedir la presencia de fuerzas de paz que desarmen y dobleguen al malandraje, las mafías del narcotráfico, del terrorismo, de grupos o escuadrones de la muerte que asesinan, maltratan y torturan a los venezolanos que disienten del régimen", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la plataforma política Soy Venezuela -de la cual Ledezma es miembro-, y el bloque parlamentario 16 de Julio en reiteradas ocasiones han exhortado la aplicación de R2P en el país como un mecanismo para resguardar la vida de los venezolanos. La idea cobró más fuerza, luego de intentar ingresar la ayuda humanitaria en Venezuela el pasado 23 de febrero.

"No podemos esperar que nosotros nos vayan a auxiliar si no lo pedimos (...) Venezuela necesita la intervención humanitaria, porque solos no podemos. Maduro y su pandilla realizan en Venezuela un exterminio y un genocidio silencioso", agregó.

Asimismo, recordó las acciones del ex primer ministro de Reino Unido Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando reclamó la presencia de fuerzas multinacionales para doblegar al poderío de Adolf Hitler. "Si no lo hubiese hecho, hoy todos estuviéramos hablando alemán. No nos arrepintamos mañana de lo que estamos obligados a hacer hoy", sentenció.