Ledezma negó haber participado en negociación con representantes de Maduro

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano en el exilio, aseguró este lunes que no ha participado ni participará en ninguna negociación con representantes de Nicolás Maduro.

“Informo para evitar especulaciones: 1. No tengo conocimiento alguno de esa supuesta reunión. 2. No participo en negociaciones ni diálogos con narco tiranía. 3. Mis reuniones en todo el mundo son públicas y pido sin vacilación intervención humanitaria, R2P y en Venezuela la aplicación del artículo 187 de la Constitución”

El comentario del dirigente opositor ocurre luego de que la periodista Alexandra Belandia publicara en Twitter que presuntamente se había realizado una reunión de factores de oposición y representantes de Maduro en una isla del Caribe.

“Oposición y régimen se reúnen en una isla del Caribe; sucedió desde el miércoles 20 marzo hasta Domingo 24; fue organizada por el grupo Boston con patrocinio del gobierno noruego. Estuvieron presentes expertos en negociación”, indicó Belandia

Urgente: oposición y régimen se reúnen en una isla del Caribe; sucedió desde el miércoles 20 marzo hasta Domingo 24; fue organizada por el grupo Boston con patrocinio del Gob Noruego. Estuvieron presentes expertos en negociación. La oposición no se vendió. Leer msj 2/ son 5 msjs

Msj 2:Urgente: Oposición y régimen se reúnen. La oposición no se vendió, está exigiendo/luchando/imponiendo con apoyo internacional como van a salir de la dictadura. Asistentes: Rep del régimen,oposición (próx msj detalles,)Sociedad C. y Ex-Presidente del CNE Vzla.Ver msj 3

Msj 3:Oposición: asistieron todos los partidos,PJ mandó representante de Copei por ellos,VP no envió a nadie, pero Presidente I. Guaidó si envió el suyo.Nadie negoció nada de dejar al régimen o darle aire, lo aclaro p q no empiece la guerra sucia.Estoy informando. Ir msj 4

Msj 5: oposición y régimen se reunieron: Finalmente aclaro: Información veraz. Informé, no opiné. De lo q llamé oposición, estuvieron: AD, Nuevo T, MÁS, Avanzada P, Mov Prog, los q dije antes d la forma q fueron. No estuvo el partido de Ma Corina (no se si la invitaron) Fin 5/5