Ledezma instó a Rodríguez Torres y a Ramírez a decir secretos del chavismo

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano, exhortó a figuras disidentes del gobierno como el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael Ramírez y al mayor general Miguel Rodríguez Torres a que "revelen los secretos del chavismo". Incluso la supuesta fecha real de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.

“Hay muchas cosas que están en tinieblas, y allí quienes tienen la palabra son personas como Rodríguez Torres. Son estos chavistas que ahora son perseguidos y son víctimas de este canibalismo emprendido por el régimen sobre sus propios miembros que han caído en desgracia y que, de alguna u otra manera, también son responsables de esta catástrofe humanitaria”, indicó Ledezma en una entrevista para el diario El Nuevo Herald.

El exiliado político afirmó que sobre la verdadera fecha de la muerte de Chávez “hay mucho misterio” debido a que no se conoce una partida de defunción del ex presidente.

“Es hijo de madre colombiana y tiene la nacionalidad colombiana. Todo eso es cierto. Él debió renunciar en su oportunidad, cosa que no hizo. Violó las normas constitucionales de Venezuela al asumir la presidencia”, sentenció.

