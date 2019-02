Ledezma: “No hay dudas, Maduro es colombiano”

Antonio Ledezma, ex acalde de Caracas en el exilio, publicó en Twitter el extracto de un libro en el que se asegura que la nacionalidad de Nicolás Maduro es colombiana, y por lo tanto no es elegible para ejercer el poder Ejecutivo de la República.

“No hay dudas, Maduro es colombiano, ese no es el problema, pero legalmente no puede ser nunca presidente de Venezuela”, afirmó Ledezma, este domingo, en la red social.

El texto publicado indica que Nicolás Maduro García, en ese momento exiliado en Colombia, pidió a un diputado de Acción Democrática la nacionalización de su esposa, sus tres hijas y la de su varón, Nicolás Maduro.

Uno de los requisitos para ser elegido presidente, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución, es ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.

Más pruebas sobre el paisano del Pte @AndresPastrana_ No hay dudas, Maduro es colombiano, ese no es el problema, pero legalmente no puede ser nunca presidente de Venezuela. Lean aquí un relato muy revelador.

Pte @jguaido esa investigación no debe quedar para la historia. pic.twitter.com/niGfCBkE7M