Ledezma discutió situación de Venezuela con Francisco Palmieri

Francisco Palmieri, sub secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, compartió una imagen desde su cuenta de Twitter para dar a conocer una reunión que sostuvo este miércoles con el político venezolano Antonio Ledezma.

“En la reunión de hoy discutimos el continuo apoyo de los Estados Unidos a la democracia para el pueblo de Venezuela y la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria a los venezolanos que huyen de su país”, indicó Palmieri en el texto de la publicación.

Por otra parte, Ledezma también compartió la información a través de su cuenta en la red social. “Hoy solicitamos la activación del principio de Intervención Humanitaria para Venezuela”, aseguró. En la junta también contaron con la particiáción de Michael J. Fitzpatrick, sub secretario de Estado.

In today’s meeting with @alcaldeledezma, we discussed continued U.S. support for democracy for the people of #Venezuela and the need to provide humanitarian assistance for the Venezuelans fleeing their country. pic.twitter.com/sWjNVf85Dn