Este lunes el periodista Jorg Ramos, de Univisión, fue retenido por más de una hora en el Palacio de Miraflores, en Venezuela, luego de que, en medio de una entrevista a Nicolás Maduro, hiciera una pregunta que sacó de quicio al oficialista.

Ramos le preguntó a Maduro sobre la crisis humanitaria en Venezuela mientras le mostraba un video de jóvenes comiendo la basura que sacaban de un camión, a lo que Maduro, según Ramos, se negó a responder y decidió irse.

Después de confiscarle las cámaras y quitarle las tarjetas de video, el equipo de Univisión fue expulsado de Miraflores.

Maduro ha tenido esa misma reacción en muchas otras ocasiones. Hace solo tres semanas, el periodista español Jordi Évole lo interrogó, entre otras cosas, por una convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela y Maduro evadió la respuesta.

En septiembre del año 2018, en una rueda de prensa, el reportero Esteban Rojas de APF le preguntó sobre la detención de dos bomberos en Mérida que habían publicado un video en redes sociales en el que hacen una sátira en su contra.

"¿Tú crees que esta es una pregunta para esta rueda de prensa?¿Tú eres periodista, te graduaste dónde? Si tú, como profesional, crees que preguntarle a un Presidente en una rueda de prensa eso... no sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te la orientaron desde Francia? (...) No te la voy a responder, porque no es el nivel", concluyó Maduro.

Episodios similares ocurrieron entre periodistas y su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, quien, de hecho, apelaba a la misma pregunta ¿Tú de donde eres, eres periodista? para atacar a los comunicadores cuando no quería responder algún interrogante.

En el 2011 un periodista de Fox News le preguntó por su amistad con el cuestionado ex presidente de Irán Mahmud Ahmadineyad. "¿Tú de donde eres? Me río de Fox News, ¿sabes cómo los llama Sean Penn? 'los estúpidos de Fox News', no tú, por supuesto, pero sí Fox. Tu pregunta es artificiosa, tu mente tiene confusiones, veneno", respondió Chávez.

Y luego de que el periodista respondiera que el mismo Ahmadineyad había vuelto a negar el "holocausto" en su país pese a "las imágenes que lo demostraban", Chávez lo increpó cuestionando a "su presidente" George Bush y su "intervención a Irak" (...), ustedes lo ocultan, digan la verdad, yo soy amigo de mis amigos", concluyó el entonces presidente venezolano.

"Cuando tu tienes que acudir a la mentira para argumentar una pregunta indica la poca solidez de lo que se me acusa. Si tu no eres capaz de reconocer que lo que dijiste no es cierto estás cayendo en una gran contradicción", le dijo Chavéz en el 2010 a un periodista de NTN 24 cuando le habló del minuto de silencio que concedió al aire en su programa de televisión por la muerte de Raúl Reyes.

Ese mismo año tuvo un altercado con la periodista Andreína Flores, corresponsal de Radio Francia y RCN Radio en ese país, cuando ella lo cuestionó por el presunto favorecimiento al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) en el conteo de votos en un proceso electoral.

"¿Tú de dónde eres? ¿Tú conoces bien esta Constitución? Yo creo que no la conoces porque la respuesta está ahí. Yo quiero creer que tu sabes la verdad y tienes conocimiento para responder esa pregunta, porque yo creo que la respuesta está en toda la intervención que yo hice (...). Pareciera que tu ignoras todo lo que aquí pasó como si vivieras en la luna", le dijo Chávez a Flores.

Las salidas de la ropa de Trump

Sin duda, los ataques de Donald Trump a la prensa le dan la vuelta al mundo no solo por lo duros sino por lo frecuentes. Desde su posesión, los videos en los que aparece callando a periodistas, insultándolos y negándose a responder sus preguntas han inundado las redes sociales.

Uno de los choques más duros entre Trump y un periodista ocurrió en noviembre del año pasado cuando le dijo a Jimmy Acosta de CNN que era una persona "Terrible y maleducada" luego de que este le preguntara por qué insistía en calificar de "invasión" la caravana de migrantes procedentes de Centroamérica.

"En CNN deberían estar avergonzados de tenerte trabajando para ellos, eres una persona grosera y terrible, no deberías estar trabajando para CNN, cuando haces fake news, algo que hace mucho CNN, te vuelves enemigo del pueblo", respondió Trump.

Horas después del episodio, la oficina de prensa de la Presidencia informó la decisión de suspender la credencial de Acosta para acceder a la Casa Blanca.

De hecho, Trump -como ahora lo hace Maduro- también había tenido un altercado con el periodista Jorge Ramos. En el 2015 el comunicador de Univisión le hizo una pregunta a Trump, entonces candidato presidencial, sobre cómo aplicaría su plan de deportar a 11 millones de indocumentados y cómo construiría el muro en la frontera con México.

El candidato le dijo primero que se callara y se sentara, pero ante la insistencia de Ramos, le pidió a su equipo de seguridad que lo sacaran del evento. Aunque después de mantenerlo afuera de la sala durante varios minutos, le permitió ingresar nuevamente al salón y le respondió la pregunta.

En otra oportunidad, le dijo al periodista de CNN Abby Phillip que su pregunta era muy estúpida y que de hecho hacía muchas preguntas estúpidas, cuando en una rueda de prensa en la Casa Blanca lo interroga sobre sus nexos con agentes rusos.

En el caso colombiano, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez utilizó la expresión 'siguiente pregunta' para pedir otra pregunta en lugar de responder la que se le estaba haciendo fue en una entrevista en el 2009 con BBC, en el que le indagaron por la reelección presidencial. El ex presidente le preguntó "¿usted dónde nació?", cuando el reportero le respondió que en Argentina, Uribe le dijo "estudie la historia de su país".