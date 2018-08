Las revelaciones de Jaime Bayly sobre el “atentado” a Maduro

Jaime Bayly, presentador y periodista peruano, aseguró que son ciertas las declaraciones ofrecidas por Juan Carlos Monasterios, supuesto implicado en el presunto atentado, y mostradas por el presidente Nicolás Maduro como parte de una serie de pruebas.

Bayly explicó que el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens ayudó a un grupo de personas para que trajeran los drones a Venezuela, sin saber que estos estaban cargados con explosivos.

“Diré lo que me han contado mis fuentes, y estoy bien informado, créanme. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí, ¿Tuvieron dificultades para meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló, por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos”, dijo durante su programa.

Agregó que el diputado tenía el contacto en el puente fronterizo que facilitaría la entrada de Monasterios.

“Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por distintas formas de entrada”, explicó.

Por otra parte, el presentador indicó que no puede imaginar las torturas por las que tuvo que pasar Monasterios para contar cómo ocurrieron los hechos.

“Este señor dice la verdad y no voy a criticar, porque no me puedo siquiera imaginar las torturas inenarrables que habrá sufrido para tener que contar su verdad”, expresó.