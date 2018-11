Las predicciones de Alfonso León para Venezuela

Alfonso León, astrólogo venezolano, aseguró que no se producirá un cambio político en Venezuela hasta el año 2024. “El 2019 no va a ser un año de cambios para Venezuela, viene un ciclo de por lo menos tres años, Hasta el 2024 es que viene una transformación. Maduro no saldrá todavía”, indicó León durante una entrevista a EVTV Miami.

El astrólogo comentó además que el cambio será protagonizado por una mujer venezolana la cual es ya una líder.

“El nuevo cambio que va a venir en esta nueva transformación será realizado por una mujer, que ya es una líder y se viene gestando dentro del propio”, agregó.