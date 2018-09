Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, fue criticado por los usuarios de las redes sociales luego de que publicara fotos en su Twitter al reunirse con tres de sus homólogos presentes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Los ciudadanos aseguraban que "nadie quiere reunirse con los representantes de Venezuela".

En una transmisión en vivo, se evidenció la ausencia de los dirigentes políticos que se encuentran en New York durante la intervención del canciller venezolano. Hasta ahora, Arreaza se le ha visto reunirse con resentrantes de Irán, China, Argelia, Marruecos y la presidente de el 73° encuentro de la ONU, María Fernanda Espinoza.

Los usuarios de Twitter señalaron que la poca interacción que han tenido los mandatarios venezolanos deja en evidencia que no fueron bien recibidos por "ser responsables de la crisis que atraviesa el país", tildando a Arreaza de "chupamedias".

El discurso de Nicolás Maduro ante la asamblea general también fue rechazado por las personas que utilizan la red social, catalogándolo como "una burla a los venezolanos" y a "las caras de los representantes de las naciones" que se encuentran en esta sesión.

This murderous corrupt socialist rat dishonest Maburro, is a liar, traveled to the UNO, to tell lies, says that there is no immigration crisis, mocks the Venezuelans.