Las claves de Carlos Vecchio para recuperar a Venezuela

Desde el exilio Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, denuncia incansablemente la crisis humanitaria, económica y política que atraviesa Venezuela. Su voz es escuchada en muchas naciones convirtiéndose en uno de los principales rostros de la lucha por la libertad de Venezuela.

Para Vecchio el país va más allá de un territorio debido a que la recuperación de la democracia es de todos los venezolanos, dentro y fuera de la nación. Considera que el trabajo que se ha realizado internacionalmente no hubiese llegado lejos sin la participación de la diáspora venezolana.

“Los venezolanos fuera del país son esenciales, quienes no piensen eso no entienden el drama. Estar afuera me hizo entender el sufrimiento de dejar al país, quienes dicen que no hacemos nada no está entendiendo la realidad del asunto”, dijo a en exclusiva a El Nacional Web.

El coordinador político de VP indicó que para que los dirigentes de la oposición deben coincidir entre lo que dicen y lo que hacen para retomar la confianza de los venezolanos. Señaló que desde la dirigencia se cometieron errores que se deben corregir. La oposición debe enfocar sus esfuerzos en fortalecer la unión de la sociedad, los partidos políticos y los estudiantes como principales protagonistas en la lucha contra "el régimen de Nicolás Maduro".

“Tenemos que utilizar la falta de servicios como mecanismo de presión social. Debemos pedirle a la Fuerza Armada que apoye al pueblo para restablecer la democracia y que continúe la presión internacional para recuperar la democracia”, agregó.

En su libro Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela indicó cuales deben ser los pasos que, a su juicio, se necesitan para iniciar el cambio que necesita el país. Desde planteamientos económicos hasta la inclusión en la nueva era tecnológica en el desarrollo de Venezuela fueron los enfoques de su escrito.

Para el dirigente de la tolda naranja lo primero que debe hacer un gobierno de transición es un acuerdo nacional, el cual debe tener consensos para recuperar la autonomía de las instituciones en Venezuela.

El segundo aspecto es el restablecimiento del aparato productivo, lograr la diversificación de la economía y controlar la inflación a largo plazo.

“Dentro de las propuestas tiene que estar la eliminación de la reelección indefinida y dejarlo en un solo periodo. El foco nuestro tiene que ser a los pobres, tenemos 87% de pobreza y por ello se debe crear ayudas condicionadas de apoyo a esas personas”, agregó Carlos Vecchio.

Explicó que se debe crear un plan para acabar con la corrupción debido a que es la principal causa de la caída del sistema económico del país. Aseguró que el dinero “robado” durante este período gubernamental debe ser recuperado.

Vecchio indicó que la eliminación de los militares de las instituciones públicas es una medida necesaria debido a que los funcionarios castrenses deben ser los primeros en rechazar la situación crítica que atraviesa el país.

“El militar que quiera hacer política que llegue a la política con votos y no con balas. Los militares deben jugar un rol importante, no se deben incluir en la discusión política”, dijo.

El también abogado agregó que se debe rescatar la convivencia democrática lo que implica eliminar la asamblea nacional constituyente.

“En mi libro planteó que para eliminar el petro - Estado y para diversificar la economía nosotros tenemos que abrir al sector privado el área petrolera. Tenemos que hacernos una pregunta ¿qué hacemos con el petróleo?, ¿nos quedamos con esa riqueza abajo? la respuesta es no”, señaló Vecchio.

Venezuela no puede seguir viviendo del petróleo, pero sin el petróleo no podemos avanzar. La apertura al sector privado en el ámbito petrolero debe darse con absoluta transparencia y a través de procesos licitatorios que otorguen las mejores condiciones, indicó en su libro Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela.

Su lucha en el exilio lo llevó a diferentes países en los que denunció y contó sobre la crisis humanitaria y política que vive Venezuela. Vecchio pertenece a ese grupo de dirigentes políticos que se vio obligado a dejar su país por la persecución del gobierno, sin embargo, no se detuvo.

Su objetivo es claro, la recuperación de la democracia es su bandera de lucha desde antes de dejar el país. Como todo exiliado sueña con su regreso a Venezuela, su lucha se ha sumado a las voces de quienes también rechazan la situación política del país.

“Mi mayor sueño para Venezuela es que sea libre para siempre, que no exista más el caudillismo en el país”, expresó Vecchio.

“Soy exiliado. Un perseguido. Es una terrible paradoja. Pareciera que realmente aprecias el valor de tu libertad cuando estás a punto de perderla. Estar en exilio no es sentirse libre. Te sientes preso del alma. Te encuentras obligado a permanecer en un sitio en el cual no quieres estar. Creo que después de la cárcel, el exilio es lo peor”

Carlos Vecchio - Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela