Lacava: "Me voy a comer una pizzita para ver si me relajo"

Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, comentó este miércoles que se le antojó comer una pizza porque el día laboral fue "muy fuerte" en Valencia (Carabobo).

En el video, compartido por Lacava, se observó al gobernador sentado en un sillón, mientras sujetaba su celular y aseguraba que lo habían invitado a degustar una pizza en el municipio San Diego .

"Me voy a comer una pizzita para ver si me relajo un poco que la pela' de hoy no fue normal", dijo Lacava en su cuenta de Instagram.