Julio Coco a Capriles: Que no participes no significa que no hay estrategia

Julio Jiménez, activista político venezolano conocido como Julio Coco, respondió la afirmación realizada por Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del estado Miranda, de que los organismos internacionales no ayudaran a Venezuela de no tener un plan claro.

“Que tú no participes no significa que no haya estrategia clara. Tan clara que se ven los inmensos avances mientras tú llamas a votar para legitimar la constituyente”, resaltó Julio Coco en su Twitter.

Capriles explicó que para que el gobierno de Nicolás Maduro negocie su salida la comunidad internacional y los venezolanos deben trabajar en conjunto.

“Ningún organismo multinacional invertirá su tiempo en Venezuela si​ no hay ​una estrategia clara para la crisis”, detalló el ex gobernador.

