Juan Guaidó sobre negociaciones: El régimen está dividido

Juan Guaidó, presidente interino de la República, aseguró este viernes que continúa con la ruta planteada para lograr un cambio polírtico en el país. Cuestionó las declaraciones de Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, en las que sostuvo que no habrán elecciones porque a Nicolás Maduro aún le quedaban 5 años y 6 meses de mandato

“Por ahí hay uno que dijo que aquí no iban haber elecciones sino parlamentarias, y ese mismo dijo que yo no entraba por Maiquetía y lo hice. Que no ibamos a liberar a Leopoldo López y lo hicimos”, señaló Guaidó desde Boconó, estado Trujillo.

Frente a un nutrido grupo de ersonas que asistió a su convocatoria, agregó que Venezuela es el ejemplo de un pueblo que no se rinde.

Guaidó se refirió a lo señalado por la ONU en relación a la violación de los derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro.

“La ONU le dijo claramente al mundo que estamos en una dictadura, que hoy se violan los derechos humanos en Venezuela, pero a pesar de que hemos sufrido, aquí la esperanza no muere y vamos a cambiar el país, yo no hablo de sueños, son derechos”, resaltó

También explicó su postura frente a lo que han dicho distintos funcionarios de la administración madurista respecto al diálogo: “No intenten confundirnos, no sean irresponsables. Ya hay suficiente sufrimiento de neustra gente. Estamos hablando de ponerle fin al sufrimiento de todo un país”.

Guaidó agradeció la cooperación internacional brindada por el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea y más recientemente, al gobierno de Grecia.

Finalmente le pidió a los jóvenes seguir trabajando por Venezuela en lugar de emigrar: “No hagan maletas, vamos hacer país y construir nuestra tierra”, sentenció.

