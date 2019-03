Juan Guaidó reconoció a embajador alemán en Venezuela

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que Daniel Kriener, embajador alemán, cuenta con su total respaldo y reconocimiento. "Hemos sido testigos de su absoluto compromiso con nuestra democracia, su respeto a nuestra constitución y su solidaridad con el pueblo venezolano", indicó el mandatario interino en Twitter.

Indicó que Nicolás Maduro pretende expulsar a quienes han apoyado con comida y medicinas a los venezolanos. "Esta amenaza verbal al embajador de Alemania no tiene ningún tipo de cualidad. Sabemos quién es el único no grato", agregó Guaidó.

El oficialista Jorge Arreaza declaró como persona non grata a Daniel Martín Kriener, embajador de Alemania en Venezuela, por "sus recurrentes actos de injerencia en el país, en clara contravención de las normas que rigen las relaciones diplomáticas".

En un comunicado difundido en Twitter la mañana de este miércoles, Arreaza explicó que Kriener ha tenido un rol público "más propio de un dirigente político".

El régimen usurpador no solo quema la ayuda humanitaria que necesita nuestro país, también pretende expulsar a quienes nos han apoyado con comida y medicinas.



Esta amenaza verbal al Embajador de Alemania no tiene ningún tipo de cualidad. Sabemos quién es el único no grato.