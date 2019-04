Juan Guaidó: “Queremos elecciones libres, pero diálogo nunca más”

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, realizó un recorrido por el oeste y este de Caracas como parte de la Operación Libertad anunciada para este miércoles, con el objetivo de exigir el cese de la usurpación.

“Ya cesó la usurpación en la OEA; pronto cesará en el país. Nuestra lucha es firme y en las calles de Venezuela será hasta que logremos la libertad. No podemos cantar victoria hasta que cese la usurpación y tengamos agua y luz”, fue el mensaje del mandatario interino.

El presidente encargado de la República aseguró que “la única posibilidad del régimen es salir del poder”. Guaidó dijo que el racionamiento del servicio eléctrico anunciado por Nicolás Maduro es un control social del país.

Reiteró que ha tenido contacto con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el que le han expresado su descontento por la situación que enfrentan los venezolanos.

Dijo que nadie puede pedir a los venezolanos no soñar con una mejor Venezuela ni tampoco exigir sus derechos. El mandatario encargado reiteró que los problemas de la sociedad no son solo el agua y la electricidad. “El cese de la usurpación no se va a conseguir si vienen la luz y el agua. Queremos elecciones libres, pero diálogo nunca más”, afirmó en la concentración con los vecinos de Caurimare.

“Sabemos que en la FAN hay descontento; tenemos que exigirle que se ponga del lado de nosotros, de la Constitución. Esta lucha es firme y será hasta lograr la libertad”, expresó.

El mandatario interino se encuentra realizando un recorrido por el oeste de la capital. Vecinos de Caricuao, San Martín, Antímano, Bello Monte y Caricuao recibieron a Guaidó, quien exigió a los ciudadanos que no dejen de protestar ante la falta de los servicios.

Los venezolanos han salido a manifestar en las calles acatando la convocatoria de Guaidó para continuar con la Operación Libertad y exigir el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.

En Caracas los ciudadanos salieron en puntos de la capital como Altamira, Caricuao, Santa Mónica, Candelaria, Terrazas del Club Hípico, El Cafetal, El Paraíso, Bello Monte, El Hatillo.

.@jguaido: Hablaron de racionamiento, ni saben, son tan incapaces (gobierno de Maduro) #EnVIVO conéctate por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/a0qMcI73GM

— VIVOplay (@vivoplaynet) 10 de abril de 2019