Juan Guaidó ofreció detalles sobre la Operación Libertad

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ofreció detalles relacionados con la Operación Libertad, catalogada por el político como la fase de máxima presión que permitirá lograr el cese de la usurpación del poder en el país.

Señaló que el objetivo principal de la Operación Libertad es ejercer una presión nunca antes vista. “Tenemos que salir desde Catia, La Vega, Antímano, Caricuao, Plaza Venezuela, desde El Valle. Tienen que ser 20 o 30 puntos de concentración para no darles chance de que nos repriman”, expresó desde la sede de Acción Democrática en El Paraíso.

Guaidó les pidió a los venezolanos que confíen en su proyecto y que mantengan la esperanza. “Esta responsabilidad es de todos y la vamos a ejercer con fuerza, ¡júrenlo!”, dijo.

Aseguró que la fase preparatoria de la operación comenzó, por lo que invitó a la población a que esté atenta sobre cuáles serán los estados que visitarán.

También anunció que el próximo 6 de abril realizarán un simulacro de la Operación Libertad y señaló que se trata de un proceso que requiere de responsabilidad. “Eso sí, también determinación y sentido de urgencia”, agregó desde la sede de sede de Acción Democrática en El Paraíso.

El presidente interino recordó que ninguna opción en manos de un tercero les quita la responsabilidad a los venezolanos de participar en el proceso de cambio. “¿Qué hacemos?, ¿Nos quedamos en casa esperando o armamos lo que tenemos que armar en la calle?”.

Detalló que la información precisa por parte de los medios de comunicación es una parte esencial del proceso y además que las Fuerzas Armadas del país deben proteger a los ciudadanos de los grupos armados irregulares.

El presidente encargado criticó la falta de energía eléctrica en el país y aseguró que actualmente 91% de Venezuela no cuenta con el servicio básico. “Vamos a reunirnos en las calles de Venezuela mientras no haya electricidad”, dijo al tiempo que invitó a los venezolanos a que no se acostumbren a la situación actual del país.

Garantizó que trabajan para lograr que Nicolás Maduro salga lo más rápido posible del poder. “Aquí estamos construyendo la salida más rápida posible del régimen que oprime a este país”, garantizó.

Además, señaló que seguirán insistiendo para que entre la ayuda humanitaria a Venezuela y convocó a una protesta en todo el país para este sábado, 30 de marzo.