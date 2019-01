Juan Guaidó a Nacho: En cabildos nació Venezuela y así renacerá

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, contacta la noche de este domingo, mediante Instagram, con el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la presidencia de la República, Juan Guaidó.

Hasta el momento, la trasmición cuenta con 45.000 espectadores. Hubo un primer contacto pero la conexión entre el cantante y el parlamentario se cayó.

Cuando retomaron el video, Nacho se dirigió al presidente de la Asamblea Nacional. "Te expreso mi cariño y mi respeto, y estoy claro que tus intenciones son buenas. Por encima de las clases sociales e ideologías, todos queremos ver a nuestro país enrumbado hacia el progreso"

El cantante reiteró que esta entrevista tendrá el objetivo de conocer otra faceta de Guiadó, como el saber quién es. "¿Quién es Juan Gauidó? Los venezolanos, estén dónde estén", dijo el parlamentario.

"Con sueños he trabajado duro al servicio de mi país, tuve una familia amorosa, con abuelos militares. Esa es la razón por la que les hablo tan claro los últimos días. Me crié en un hogar humilde pero lleno de amor, mi tío me ayudó a pagar mis estudios universitarios. Como muchos venezolanos, con sueños y con la patria en el corazón", indicó Guaidó.

El encargado de la Presidencia de la República habló de sus cómo inició actividad en la política, situación en la que se arraiga sus estudios.

"Desde la Universidad Católica Andrés Bello siempre creímos en trabajar y aportar a las comunidades. Recuerdo cuando formamos Voluntad Popular, en el año 2007 cuando cerraron Radio Caracas Televisión (RCTV)", relató.

También comentó cómo fue su experiencia durante las protestas que tuvieron lugar en 2014 y 2017. "Marchamos en 2014, en 2017, construimos mayoría y ganamos la mayoría del Parlamento nacional. Ha sido un proceso largo y duro, en el que muchos han sacrificado hasta su vida para lograr la libertad en Venezuela. Sinónimo del sacrificio es lo que hizo Neomar Lander, Óscar Pérez, que no será en vano".

Habló sobre cómo ha sido asumir el mandato de uno de los poderes del país ante la situación política actual. "El liderazgo tiene que ver con asumir con la responsabilidad. quisimos poner nuestro grano de arena. Esa responsabilidad de cambiar las cosas es la que nos ha ayudado en la AN, transferencia de competencias y asumir ese cese de usurpación y restaurar la democracia en Venezuela".

También discernió como ha sido llevar a cabo la iniciativa de las reuniones con los ciudadanos gracias a los Cabildos. "En Cabildos Abiertos nació Venezuela hace unos 200 años, ahora en cabildos renacerá Venezuela" .

"Hoy Juan Guaidó ese chamo que lucha y que va para adelante. que quiere insistir, persistir y ver a sus hijos echar para adelante", aseveró.

Alegó que el trabajo del Parlamento es diferente a comparación del realizado en años anteriores. "Hemos aprendido de los errores, tenemos una ruta que seguir, el apoyo internacional, acompañamiento de ese pueblo chavista que está descontento, y un pueblo unido que está dispuesto a seguir luchando", apuntó.

"Hemos hecho respetar y vamos a hacer respetar nuestra Constitución. Maduro no respeta a nadie y mucho menos a nuestra Carta Magna", sentenció.

Guaidó también se dirigió a los venezolanos que han debido emigrar por la crisis que vive el país. "A los venezolanos en el extranjero les dijo, yo se que la elección de ustedes no ha sido sencilla pero les digo que estamos comprometidos a cambiar esta situación. No nacimos en esta patria llena de recursos para ver a nuestros hijos partir a otras fronteras, todo lo contrario; nacimos para ser felices en nuestra tierra."

Noticia en desarrollo