Juan Guaidó: “Llegó el momento de dar el paso”

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, invitó a la población venezolana para que esté atenta a los anuncios que serán generados este lunes.

“Llegó el momento de dar el paso”, aseguró vía Twitter.

Por otro lado, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no puede seguir escondiendo a Nicolás Maduro, a quien calificó como "usurpador".

Además, hizo un llamado a los familiares de los funcionarios militares para que les recuerden que tampoco cuentan con servicio eléctrico. “Deben recordarles que también se les fue la luz, que se les ha dañado comida, que padecen por un medicamento, que padecen esta crisis”, dijo.

Este lunes se tiene previsto que Guaidó decrete "estado de alarma nacional" ante la Asamblea Nacional, luego de que una falla eléctrica afectara a los 24 estados del país desde este jueves.

Nuestra Fuerza Armada no puede seguir siendo cómplice del usurpador de Miraflores. No puede seguir escondiéndolo, porque con él no es viable una solución.



Mañana atentos a la información por que llegó el momento de dar el paso.