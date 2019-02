Juan Guaidó: Este fin de semana iremos a las calles nuevamente

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los ciudadanos a participar en asambleas este sábado y domingo para rechazar las pretensiones de Nicolás Maduro de negar la entrada a la ayuda humanitaria enviada desde el exterior.

"Mañana sábado y el domingo seguimos en la calle. Haremos grandes asambleas en todo el país para que si se atreven a seguir bloqueando caminos, a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos, entonces vayamos todos a abrir el canal humanitario", dijo durante un encuentro con el movimiento estudiantil en la Universidad Central de Venezuela.

Indicó que próximamente se abrirán dos centros de acopio adicionales, e instó a la Fuerza Armada Nacional a permitir el ingreso de la asistencia internacional.

"Llamo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas a no cometer el crimen de lesa humanidad de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. No nos vamos a detener ante las amenazas, ni la usurpación, ni ante el miedo. En los próximos días de esta primera fase de la ayuda humanitaria se abrirán dos centros de acopio adicionales", aseveró.

