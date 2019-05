Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y su esposa Fabiana Rosales le dedicaron un mensaje a su hija, Miranda Eugenia Guaidó Rosales, por su cumpleaños.

“Hoy cumples un año, pronto podrás leer esto, que rápido pasa el tiempo hija y aunque hoy no puedes leer, te escribo, y sinceramente no sé si lo hago por ti o por mí, pues desde que llegaste solo me has enseñado de la vida”, publicó en Instagram.

En la publicación Guaidó le reiteró a su hija la seguridad de que pronto podrá darle la bienvenida a Venezuela a todos los familiares que abandonaron el país por la crisis.

Por su parte, Rosales también compartió una emotiva dedicatoria, acompañada de una foto con Miranda. "Cuando estés grande y te contemos todo esto, estoy segura que estarás muy orgullosa".