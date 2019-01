Juan Guaidó agradeció respaldo de Donald Trump

Juan Guaidó, presidente interino de la República, agradeció este miércoles a Donald Trump por su compromiso en el respaldo a su juramentación como presidente.

“De parte de toda Venezuela agradezco su compromiso de respaldar la voluntad del pueblo venezolano”, publicó Guaidó en Twitter.

El pronunciamiento del mandatario venezolano se produce luego de que el gobierno estadounidense informara que reconocían de manera oficial a Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela.

“Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de maduro. Hoy he reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaido, como presidente interino de Venezuela”, publicó Trump más temprano.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK