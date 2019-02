Juan Andrés Mejía recordó los objetivos alcanzados por el Plan País

Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional, realizó un recuento este miércoles de los logros alcanzados por el Plan País.

“Hay quienes dicen que la oposición no tiene un plan. No solamente tenemos un plan de movilización nacional, no solamente tenemos un plan de presión internacional, no solamente tenemos un plan para la ayuda humanitaria, sino que también tenemos un Plan País”, dijo el parlamentario en Twitter.

Destacó que iniciaron una gira por varios países y entablando canales de dialogo con organismos multilaterales, y naciones aliadas, con la finalidad de solventar la crisis a la brevedad posible.

“Hemos comenzado una gira por las regiones para escuchar, pero para difundir estas ideas. También comenzamos un trabajo a nivel internacional con los organismos multilaterales y los países aliados para que desde el mismo momento que cese la usurpación podamos atacar la crisis que hoy afecta a todo el país”.