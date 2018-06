Juan Andrés Mejía: Luis Florido no fue excluido de Voluntad Popular

Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, indicó que el diputado Luis Florido, quien ya no preside la Comisión de Política Exterior de la AN por las diferencias que tiene con el partido sobre como tratar el tema de la diáspora venezolana, no fue excluido de Voluntad Popular.

“Luis tenía una visión de cómo avanzar y el resto del partido otra y fue lamentablemente imposible alinear ambas posturas”, dijo Mejía en una entrevista a Shirley Varnagy.

Mejía indicó que los venezolanos en el extranjero deben elegir a los representantes de la diáspora y que los emirantes son quienes deben organizarse.

“No aprovecho la oportunidad para reconocer el esfuerzo y trabajo que le ha dedicado Florido no solamente a la VP, sino a la AN y a la democracia en Venezuela. Vimos con preocupación noticias falsas en las que lo acusaban de distintas cosas, incluso llegaron a asociarlo con el chavismo”, comentó.

El diputado aseguró que en el partido existe democracia interna y un grado de disciplina importante.

“El partido esta cohesionado, está avanzando en medio de las dificultades”

Con información de Unión Radio.