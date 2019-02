José Guerra negó que ingreso de ayuda humanitaria sea para invadir el país

José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, negó este martes que el ingreso de la ayuda humanitaria sea para “invadir” el país, por el contrario destacó que es para traer insumos a los hospitales.

“Hay miles de ciudadanos entre 250 mil y 300 mil que pueden morir por falta de medicinas, si el gobierno negase la ayuda humanitaria, cualquier muerte que se produzca en Venezuela, se le va a tener que atribuir al gobierno”, dijo Guerra en una entrevista para Unión Radio.

El parlamentario señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos al país no dificultan la entrega de la ayuda humanitaria. “En las sanciones de Trump no está contemplado que el venezolano no pueda acceder a la compra de medicinas y reto a que se lean todas las resoluciones que ha emanado de EEUU, no hay una que prohíba la compra de medicinas”, indicó.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, informó el lunes que el primer centro de acopio para la ayuda humanitaria abrirá esta semana en Cúcuta, Colombia.

Con información de Unión Radio.