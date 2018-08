José Guerra: El gobierno está proponiendo medidas medievales

José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas, indicó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro pretende hipotecar las reservas de petróleo.

“Entregar el Bloque Ayacucho II al Banco Central de Venezuela para respaldar las reservas internacionales y al petro no se va a quedar allí. Se requiere de un activo líquido y el petróleo no lo es. El gobierno intenta enajenar las reservas petroleras”, dijo Guerra en la sesión ordinaria del Parlamento.

El también economista explicó que el petro es una moneda que no se tranza y que no se acepta, por lo que no tiene validez internacional.

“El gobierno está proponiendo medidas medievales, basan su respaldo en algo intangible”, indicó el parlamentario.

Guerra comentó que el BCV recurre a las reservas petroleras para ofrecerlas como garantía de emisión del petro porque la entidad bancaria está quebrada.

El diputado @JoseAGuerra: Entregar el Bloque Ayacucho II al BCV para respaldar las reservas internacionales y al Petro no se va a quedar allí. Se requiere de un activo líquido y el petróleo no lo és. El Gobierno intenta enajenar las reservas petroleras. #7Ago #SesiónAN pic.twitter.com/rffUntlMlU — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 7 de agosto de 2018

El diputado @JoseAGuerra: Lo que quieren es apoyar al Petro. Pero eso sería como ponerle el respirador artificial a un cadáver insepulto. Es una moneda que no se tranza, no se acepta y, por ende, no tiene validez internacional. #SesiónAN #7Ago pic.twitter.com/duh7aSllfw — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 7 de agosto de 2018