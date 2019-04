Jorge Arreaza viajará a Turquía este lunes

Jorge Arreaza viajará este lunes 1° de abril a Turquía para "tratar las relaciones bilaterales", informó este domingo el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado.

"Durante el encuentro, se tratarán las relaciones bilaterales entre Turquía y Venezuela, así cómo problemas regionales e internacionales actuales", indica la nota publicada en la web del citado Ministerio.

Las autoridades turcas no han revelado aún con quién se reunirá Arreaza.

Turquía, un importante abastecedor de alimentos y otros bienes para Venezuela, ha empezado recientemente a refinar y certificar oro venezolano.

